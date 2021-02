“Kringen rond Nederlands Koninklijk Huis bemoeiden zich met zaak 'doodspiloot’ Julio Poch”

Poch werd in september 2009 aangehouden in Valencia door de Spaanse autoriteiten. De voormalige piloot van Air France-KLM-dochter Transavia werd het jaar daarop uitgeleverd aan Argentinië dat hem verdacht van misdaden tegen de menselijkheid. De informatie die leidde tot het onderzoek, was afkomstig van oud-collega’s bij Transavia. Zij zouden Poch hierover hebben horen praten.

Het onderzoek is volgens de commissie in alle fasen naar Nederlands en internationaal recht rechtmatig geweest. “Wel is de commissie gestuit op een (vruchteloze) poging om te interveniëren in het onderzoek.” Die zou in 2007 gedaan zijn vanuit “kringen rond het Koninklijk Huis” en gebeurde via het Europese Unie-samenwerkingsverband Eurojust, dat een faciliterende rol speelde bij het vooronderzoek naar Poch. Het gaat om een telefoontje van vrouw die claimde dat zij belde vanuit kringen rond het koninklijk huis, zie onderstaande kader.

Jorge Zorreguieta

Later kwam Zorreguieta geregeld op privébezoek naar Nederland om belangrijke gebeurtenissen rond zijn dochter bij te wonen. Zo zat hij bijvoorbeeld in 2003 bij de doop van prinses Amalia in de Grote Kerk in Den Haag met zijn vrouw naast de toenmalige koningin Beatrix. De Nederlandse regering had daar geen problemen mee omdat de doopplechtigheid niet als staatsaangelegenheid werd beschouwd. Ook bezocht Zorreguieta weleens een hockeywedstrijd van een van zijn kleindochters.

“Het is zo pijnlijk voor Máxima”

De onderzoekscomissie die onderzoek deed naar de vervolging van Poch maakt melding van een telefoongesprek uit 2007 van een vrouw die claimde dat zij belde vanuit kringen rond het koninklijk huis. Op dat moment was het Poch-onderzoek nog maar bij een aantal mensen bekend. De commissie-Machielse heeft geen bewijs of aanwijzing gevonden dat het echt iemand betrof uit die kringen. Dat is onderzocht bij het Kabinet van de Koning.



De kabinetsdirecteur heeft alle mensen gesproken die, als zo’n telefoontje er zou zijn geweest, mogelijk betrokken zouden kunnen zijn, stelt de Rijksvoorlichtingsdienst, de overheidsinstantie die de woordvoering rond de Nederlandse koninklijke familie verzorgt. Het is niet alleen voorgelegd aan medewerkers uit die tijd, maar ook aan koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix.

Het telefoontje kwam binnen bij Roelof Jan Manschot, destijds de Nederlandse vertegenwoordiger van Eurojust. Dit samenwerkingsverband van de EU bemiddelde bij de contacten met Spanje, het land waar Poch uiteindelijk werd opgepakt. Hoe verliep het telefoongesprek precies? Uit het rapport:

‘In mijn herinnering is dat geweest eind voorjaar/begin zomer 2007. Mijn vaste secretaresse had vrij en ik kreeg achter mijn bureau een telefoontje doorverbonden van het ‘cabinet of your majesty’. (...)

Ik kreeg een Nederlandse mevrouw aan de lijn die mij overviel met de vraag in de trant van: ‘Die zaak tegen die Argentijnse piloot, is dat nou nodig?’. Toen zei ik: ‘Ja, waarom vraagt u mij dat?’. Toen zei ze (en die zinsnede herinner ik me wel): ‘Ja, het is zo pijnlijk voor Máxima’. Dat schoot mij in het verkeerde keelgat moet ik eerlijk zeggen en toen zei ik: ‘Nou ik denk dat zo’n zaak veel pijnlijker is voor de slachtoffers die uit het vliegtuig gegooid zijn en de nabestaanden. U kunt zich toch niet voorstellen dat wij als justitiële autoriteiten zouden toestaan dat zo’n zaak niet behoorlijk onderzocht wordt, wat daar ook verder van komt?’ Toen zei zij: ‘Nee, nee, dat is wel zo maar...’.