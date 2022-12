Krijgen we voor 2023 nog een nieuwe oorlog? Conflict aan Europese grens escaleert: “Leger staat in hoogste staat van paraatheid”

Marokkaan­se spion ‘M118’ speelt centrale rol in corruptie­schan­daal Europees Parlement

Een Marokkaanse spion met codenaam ‘M118' speelt een centrale rol in het corruptieschandaal rond Qatar en Marokko in het Europees Parlement. Dat schrijven de kranten ‘Le Soir’ en ‘La Repubblica’, die al sinds de start van het gerechtelijk onderzoek bijzonder goed geïnformeerd zijn. De spion zou in verbinding staan met ex-Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, een andere spilfiguur in de corruptiezaak.

26 december