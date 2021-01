Kremlincriticus Navalny opgepakt bij aankomst op luchthaven, EU-landen willen maatregelen tegen Moskou

De Russische autoriteiten hadden al aangekondigd dat Navalny meteen opgepakt zou worden. De man was geland op de luchthaven van Sjeremetjevo, nadat het vliegtuig in laatste instantie nog omgeleid werd. De landing was in eerste instantie voorzien op de luchthaven Vnoekovo. De oppositie bevestigde de arrestatie via de app Telegram.

Navalny herstelde de voorbije maanden in Duitsland van een vergiftiging met novitsjok, een zenuwgif dat ontwikkeld werd in de Sovjet-Unie. Navalny houdt het Kremlin verantwoordelijk voor de vergiftiging. Rusland ontkent enige betrokkenheid. Ondanks de dreigende arrestatie, wilde de 44-jarige Kremlincriticus in eigen land zijn rivaal, president Vladimir Poetin, bestrijden.

Via een persmededeling liet de Russische Federale Penitentiaire Dienst (FSIN) weten dat Navalny de voorwaarden van een veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelopen in 2014 geschonden heeft. Hij blijft nu in de cel tot een beslissing van de rechtbank over de zaak, luidt het. Volgens een van zijn advocaten riskeert Navalny 3,5 jaar cel.

Moskou wrijft de man aan dat hij zich niet heeft gemeld nadat hem een voorwaardelijke gevangenisstraf was opgelegd wegens verduistering. Navalny heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Hij zei ook dat hij zich niet kon melden bij de Russische autoriteiten omdat hij in Duitsland de behandeling onderging.

Effectieve straf

Het gevangeniswezen verduidelijkte geen datum van de aangehaalde rechtbankzitting. De dienst wil de voorwaardelijke straf laten omzetten naar een effectieve straf. Navalny’s juridische team hekelt echter een “politieke enscenering” om een prominente tegenstandster van Poetin monddood te maken. Het proces is gepland op 29 januari, klinkt het.

Na zijn arrestatie mocht zijn advocaat niet met hem meegaan. Zijn woordvoerster en zijn vrouw konden wel zonder problemen door de paspoortcontrole.

Chaos in Vnoekovo

Navalny had zijn aanhangers eerder opgeroepen om hem te verwelkomen op de Moskouse luchthaven Vnoekovo. Dat plan werd echter bemoeilijkt door de Russische autoriteiten. Het Openbare Ministerie van Moskou had deze week in een persbericht meegedeeld dat samenkomen in de luchthaven zou worden gezien als een illegale demonstratie en dat deelnemers zouden worden opgepakt. Op beelden die circuleren op sociale media waren dan ook rijen arrestatiebusjes te zien aan Vnoekovo. Ook de Russische oproerpolitie OMON was aanwezig. Uiteindelijk werd het vliegtuig in laatste instantie nog omgeleid naar de luchthaven van Sjeremetjevo, ook in Moskou.

Verschillende medestanders van de Russische oppositieleider zijn reeds opgepakt op de luchthaven, zo meldde een medewerker van Navalny. In de tweet spreekt Ivan Jdanov van zeven personen, onder wie een advocaat, een assistent en een campagnedirectrice. Jdanov is een van Navalny’s dichtste medewerkers. Novaja Gazeta, een oppositiegezinde krant, laat voorts weten dat de correspondente van de krant opgepakt is op de internationale luchthaven Vnoekovo, nabij Moskou.

EU-landen willen maatregelen tegen Moskou

De EU-lidstaten Litouwen, Letland en Estland roepen op tot Europese maatregelen tegen Moskou na de arrestatie van de Russische oppositieleider Navalny. De drie Baltische staten noemen de aanhouding volstrekt onacceptabel.

De drie landen eisen de onmiddellijke vrijlating van Navalny, twitterde de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Landsbergis. “De EU moet snel handelen en als hij niet wordt vrijgelaten, moeten we overwegen maatregelen op te leggen”, voegde hij eraan toe.

Ook Europees president Charles Michel vindt de arrestatie onaanvaardbaar. In een tweet roept hij de Russische autoriteiten op Navalny meteen vrij te laten.

