Kremlin zwijgt nog, oppositieleider Navalny feliciteert Joe Biden wel al

Navalny feliciteerde Biden en de verkozen vicepresident Kamala Harris via Twitter: "Felicitaties aan Joe Biden en Kamala Harris met de overwinning en aan de Amerikanen met het bepalen van de nieuwe leiding in een vrije en eerlijke verkiezing. Dit is een voorrecht dat niet voor alle landen beschikbaar is. Ik kijk uit naar het nieuwe niveau van samenwerking tussen Rusland en de VS”, schreef de Russische oppositieleider op Twitter.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Felicitaties stroomden van over de hele wereld binnen nadat Amerikaanse tv-zenders gisteren verklaarden dat de Democratische presidentskandidaat een onoverbrugbare voorsprong had genomen op de zittende Republikeinse president Donald Trump, in de bijna volledige telling na de verkiezing van afgelopen dinsdag.

Mildere houding

Wereldleiders als de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Boris Johnson feliciteerden Biden, maar vandaag aan het begin van de middag was er nog geen reactie van de Russische president Vladimir Poetin.

Rusland wordt ervan beschuldigd zich te hebben bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen van 2016 om Trump te helpen gekozen te worden, in de hoop dat hij een mildere houding zou aannemen ten opzichte van Moskou.

“Alleenheersers”

Van Biden wordt verwacht dat hij een harder standpunt inneemt tegenover Rusland. Tijdens zijn campagne beschuldigde hij Trump ervan "zoveel alleenheersers over de hele wereld te hebben omarmd, te beginnen met Vladimir Poetin".

Navalny verblijft op dit moment in Duitsland, waar hij herstelt van een vergiftiging eerder dit jaar. In Berlijn werd vastgesteld dat hij was vergiftigd met novitsjok, een zenuwgif van Russische makelij. De belangrijkste Russische opponent beweert dat Poetin persoonlijk verantwoordelijk is voor de vergiftiging. Het Kremlin heeft tot nu toe alle beschuldigingen ontkend.