Kremlin zet neef Tsjetsjeense leider Kadyrov aan het hoofd van Russisch filiaal Danone

Wordt deze week hoogste tempera­tuur ooit gemeten?

In 1913 werd in Death Valley in Californië een hitterecord verbroken: het werd er toen maar liefst 134 graden Fahrenheit (56,6 °C). Meer dan honderd jaar later komen toeristen er samen om getuige te zijn van een nieuw hitterecord dat de komende dagen gevestigd zal worden. Niet iedereen is daar even blij mee.