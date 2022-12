Kremlin: “Zelensky’s bezoek aan Washington voorspelt niet veel goeds voor Oekraïne”

Jongen van 8 jaar dood teruggevon­den in Spaanse enclave Ceuta: “Alles wijst op gewelddadi­ge dood”

In de Spaanse enclave Ceuta is maandag het lichaam van een 8-jarige jongen teruggevonden. De ouders van het kind hadden hem zondagavond als vermist opgegeven. De 8-jarige Mohamed was niet thuisgekomen nadat hij met vriendjes was gaan voetballen. Zijn lichaam vertoonde ernstige verwondingen, meldt de politie. “Alles wijst dan ook op een gewelddadige dood”, klinkt het.

20 december