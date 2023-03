Kremlin weigert te reageren op wapenpleidooi van Wagnerbaas Prigozjin: “Poetin heeft alle contact verbroken”

Jevgeni Prigozjin, het hoofd van het beruchte Russische huurleger Wagner, heeft in een nieuwe audioboodschap gezegd dat president Vladimir Poetin alle contact met hem heeft verbroken. Prigozjin, die het defensieministerie al weken aan de mouw trekt voor extra munitie voor zijn huursoldaten, beweert dat al zijn persoonlijke overheidstelefoons geblokkeerd zijn. “Nu kan ik alleen nog om extra wapens vragen via de media”, klinkt het.

In de audio-opname die de Wagnerbaas op zijn Telegramkanaal postte, zegt hij dat zijn leger nog steeds met een munitietekort kampt. “Maar er is wel iets veranderd”, gaat Prigozjin verder. “Om te vermijden dat ik nog om extra wapens kan vragen, hebben ze mijn overheidstelefoons in alle kantoren en (Wagner)-eenheden afgesloten”, aldus de Rus. “Ik ga niet zeggen wie de verantwoordelijken zijn om hen niet in diskrediet te brengen, maar nu kan ik enkel nog via de media om munitie vragen”, klinkt het.

Prigozjin uit al wekenlang kritiek op Russische defensieambtenaren en commandanten omdat ze geen extra wapens aan Wagner willen leveren. Vorige maand beschuldigde hij de Russische topfiguren zelfs van “verraad” omdat ze de Wagnerstrijders “opzettelijk” munitie zouden ontnemen. Volgens Prigozjin zou het Russische leger bovendien met de pluimen van Wagner gaan lopen.

Er zijn al langer tekenen aan de wand dat de relatie tussen de Wagnerbaas en het Kremlin bekoeld is. Zo zou Prigozjin zijn vraag om munitie herhaald hebben in een brief aan generaal Valery Gerasimov, de bevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne, maar bleef die onbeantwoord.

Prigozjin was lange tijd een nauwe bondgenoot van Poetin. Hij werkte in het verleden als cateraar van de Russische president, waardoor hij de bijnaam ‘de chef van Poetin’ kreeg. Later had Prigozjin ook de leiding over de beruchte Russische ‘trollenfabriek’ die propaganda op sociale media verspreidde.

Prigozjin was lange tijd een nauwe bondgenoot van Poetin. De Wagnerbaas werkte in het verleden als cateraar van de Russische president, waardoor hij de bijnaam 'de chef van Poetin' kreeg.

