Kremlin verwerpt kritiek van president Biden: “Rusland neemt strijd tegen klimaatopwarming wel ernstig”

Ongeveer honderd landen bereikten op de klimaattop in Schotland een overeenkomst om de uitstoot van methaan, een van de belangrijkste oorzaken van de klimaatopwarming, te beperken. Biden was echter niet te spreken over de afwezigheid van de Chinese en Russische leiders. “Het is een gigantisch probleem en zij keren het de rug toe”, aldus de president. “Zijn toendra staat letterlijk in brand”, zei Biden over Poetin. “Hij wordt geconfronteerd met zeer, zeer erge klimaatproblemen, maar hij zwijgt.”

Klimaatverandering is “een prioriteit”

De woordvoerder van het Kremlin Dmitry Peskov liet weten dat hij het niet eens is met de kritiek van Biden. “De toendra staat echt in brand. Laten we echter niet vergeten dat er ook bossen branden in Californië, Turkije en elders in de wereld. We minimaliseren het belang van wat er in Glasgow gebeurt niet, maar de klimaatmaatregelen van Rusland worden niet beslist in functie van zo’n evenement.”