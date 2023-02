Kremlin verwerpt bewering dat Poetin betrokken was bij MH17-ramp

Het Kremlin verwerpt de bevinding van onderzoekers van het internationaal Joint Investigation Team (JIT) dat Russisch president Vladimir Poetin een grote rol had bij het leveren van het wapentuig dat vlucht MH17 in 2014 neerhaalde, en daarom actief betrokken was bij de ramp. Het onderzoeksteam zei woensdag op een persconferentie "sterke aanwijzingen" te hebben gevonden voor de betrokkenheid van Poetin bij het incident.

Vlucht MH17 werd in juli 2014 door een raket neergehaald die vanuit het oosten van Oekraïne afgevuurd was. Het burgervliegtuig vloog boven het conflictgebied waarin pro-Russische separatisten streden met het Oekraïense leger. De 298 inzittenden van het vliegtuig, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders en ook enkele Belgen, lieten het leven. Vorig jaar in november zijn drie mensen tot levenslang veroordeeld voor hun rol in de zaak.

Actieve rol

Gisteren maakte het internationaal onderzoeksteam JIT op een persconferentie bekend dat verder onderzoek naar betrokkenen bij de ramp is stilgelegd. Het onderzoek heeft geen nieuwe verdachten opgeleverd die vervolgd kunnen worden.

Wel blijkt dat de Russische president Vladimir Poetin een grote rol had in het leveren van wapentuig aan separatisten in Oost-Oekraïne. Poetin heeft waarschijnlijk zelf de toestemming gegeven om het bewuste Buk-raketsysteem te leveren waarmee vlucht MH17 uiteindelijk uit de lucht werd geschoten.



“Er zijn sterke aanwijzingen dat in Rusland door de president is beslist over de verstrekking van de Buk-TELAR aan de separatisten”, aldus het JIT woensdag.

Uittreksels van de onderschepte telefoontjes van Poetin tijdens de perconferentie van het Joint Investigation Team in Den Haag gisteren.

Rusland kan de resultaten van het onderzoek “niet accepteren” aangezien het daaraan niet deelnam, aldus de woordvoerder van het Kremlin donderdag in een reactie.



De woordvoerder voegt eraan toe dat de onderzoekers publiekelijk “geen bewijsmateriaal” hebben gepresenteerd dat Poetin zou hebben beslist over het wapenleveringsverzoek van de Oost-Oekraïense separatisten, die vlucht MH17 uit de lucht hebben geschoten.

Immuniteit

De aanklagers verwezen zelf specifiek naar onderschepte telefoongesprekken, maar erkenden dat aanwijzingen van directe betrokkenheid van Poetin of andere Russische functionarissen onvoldoende doorslaggevend zijn voor een strafrechtelijke veroordeling.

Het onderzoek van het JIT wordt stopgezet, ook omdat Poetin niet vervolgd kan worden vanwege zijn immuniteit als president. Oekraïne zegt evenwel dat het alle internationale legale middelen zal gebruiken die het tot zijn beschikking heeft om de Russische president voor een rechter te brengen.

Moskou heeft betrokkenheid van de Russische staat bij het neerhalen van MH17 herhaaldelijk ontkend en doet dat dus ook nu. "We weten dat er een opname is gepubliceerd van een vermeend telefoongesprek waarin met geen enkel woord over wapens wordt gesproken. Zelfs als we aannemen dat dit gesprek echt is, wordt er met geen woord gerept over wapens", aldus de woordvoerder van het Kremlin nog.

Beeld van de persconferentie van het JIT gisteren in Den Haag.