Kremlin verdeeld over winteroffensief, vermoedt Washington

De top van het Russische regime is er nog niet uit of er een groot winteroffensief in Oekraïne komt. Dat weet een hoge Amerikaanse bron die anoniem wil blijven. "Ik denk dat de meningen uiteenlopen", aldus de bron. Er wordt al even gevreesd voor een nieuwe Russische poging om door te stoten naar de Oekraïense hoofdstad Kiev.

"Het is duidelijk dat er sommigen zijn die pleiten voor een voortzetting van het offensief, terwijl anderen vragen hebben over de Russische capaciteit om dat te doen", klinkt het. Als het tot een verhevigd offensief komt, dan zullen de Verenigde Staten hun doelstellingen "snel aanpassen en bijsturen". "Wat we doen, wat we zullen blijven doen, is ervoor zorgen dat de Oekraïners de middelen hebben om zich doeltreffend te verdedigen tegen de Russische agressie."

Het Kremlin liet dinsdag weten dat de Russische president Vladimir Poetin woensdag de doelstellingen voor het Russisch leger voor volgend jaar zal vastleggen. De voorbije maanden kende het Russisch leger meer tegenslagen dan successen in de oorlog in Oekraïne. Zo moesten ze zich terugtrekken uit Charkiv, in het noordoosten, en Cherson, in het zuiden.

Poetin erkende dinsdag al dat de situatie "extreem moeilijk" is in de vier regio's in het zuiden en oosten die Rusland eerder dit jaar annexeerde, zonder ze echt veroverd te hebben.