Kremlin verbiedt ambtenaren iPhones te gebruiken, schrijft Russische krant

Hoe veilig zijn jouw centen bij de bank? En wat met buitenland­se instellin­gen?

Het aandeel van de Zwitserse grootbank Crédit Suisse is op dit moment in vrije val. Dat gebeurt in navolging van twee Amerikaanse banken die de afgelopen dagen al kopje onder gingen. Ook andere bankaandelen gingen vandaag flink achteruit, bovenop de stevige koersverliezen van de voorbije dagen: op de beurs van Brussel noteerden KBC en ING respectievelijk meer dan 5 procent en bijna 10 procent verlies. Hoe veilig is je geld, indien deze trend zich blijft verder zetten? Spaargids.be zocht het voor je uit.