Kremlin stelt "agressieve retoriek" van president Biden aan de kaak

Facebook geblok­keerd in Myanmar

4 februari Facebook meldt vandaag dat verschillende van zijn diensten verstoord zijn in Myanmar, nadat daar eerder deze week een militaire coup plaatsvond. "We stellen vast dat de toegang tot Facebook momenteel onderbroken is voor bepaalde mensen", aldus een woordvoerder van het sociaal netwerk. "We dringen er bij de autoriteiten op aan om de verbindingen te herstellen."