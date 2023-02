Kremlin reageert positief op Chinees vredesplan: "We behandelen China's plan met grote aandacht"

INTERVIEW. Frans Timmermans, de eurocommis­sa­ris die Poetin al kent van toen die nog een verlegen mannetje was: “Zijn toespraak was bijna zielig”

“Poetin is in zijn eigen propaganda en ideologische verdwazing gaan geloven.” Dat zegt Frans Timmermans, de Nederlandse nummer 2 van de Europese Commissie, die zelf nog in Moskou woonde en Poetin in 1991 al ontmoette als onbekend en “verlegen mannetje”. Een gesprek over Timmermans’ rotsvast geloof in een overwinning voor Oekraïne (“dat kan ook snel gaan”) , zijn bewondering voor president Zelensky en de investering van Poetin in Europa’s eigen extreemrechtse “vestzak-autocraatjes”. “Hij heeft Mark Rutte en mij ooit nog proberen uitleggen waarom hij tegen homorechten was. Vreselijk.”