Kremlin positief over eerste gesprekken met Amerikanen

"Het zou van naïviteit getuigen om te geloven dat een eerste ronde al uitgebreide resultaten oplevert", zei Peskov. Woensdag gaan de onderhandelingen verder op het niveau van de ambassadeurs, in de eerste NAVO-Ruslandraad sinds 2019, in Brussel. Een dag later is er in Wenen nog overleg voorzien binnen de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Een duidelijke deadline is er alvast niet, zei Peskov.