Kremlin: “Poetin heeft werkbezoek aan Marioepol gebracht”

Russisch president Vladimir Poetin heeft de verwoeste Oekraïense stad Marioepol bezocht. Dat maakte het Kremlin vandaag bekend. Het gaat om de eerste keer sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne in februari vorig jaar dat Poetin naar bezet gebied in het buurland trok.

Poetin reisde met een helikopter af naar Marioepol voor zijn "werkbezoek" aan de havenstad bij de Zee van Azov, in de regio Donetsk. Daarna volgde een rondrit in de stad om poolshoogte te nemen en met inwoners te spreken, luidt het. Russisch vicepremier Marat Choesnoellin informeerde de president over de stand van de wederopbouw.

KIJK. Rusland wil Marioepol in sneltempo heropbouwen

Het Kremlin maakte daarna ook bekend dat Poetin naar Rostov aan de Don, vlak over de grens in Rusland, was getrokken. Daar bezocht hij het commandocentrum van de Russische strijdkrachten in Oekraïne en had hij een ontmoeting met de legerleiding. Onder anderen de stafchef van het leger Valeri Gerasimov was aanwezig. Poetin bezocht het commandocentrum voor het laatst op 17 december, samen met defensieminister Sergej Sjojgoe en Gerasimov.

Zaterdag had Poetin al de Krim bezocht, het in 2014 geannexeerde Oekraïense schiereiland. Hij ging onder meer langs bij een kunstschool in Sebastopol, de thuisbasis van de Russische Zwarte Zeevloot.

De Zuid-Oekraïense havenstad Marioepol was in de eerste maanden na de invasie de brandhaard van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en is hevig beschoten. De Russen kregen de stad in mei in handen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky beloofde afgelopen donderdag in zijn dagelijkse videoboodschap de stad te heroveren.

KIJK: ‘Rusland zal verantwoording afleggen voor Marioepol’

Volledig scherm De Russische president Poetin en gouverneur Mikhail Razvozhayev tijdens Poetins bezoek aan de Krim. Het is dit weekend precies negen jaar geleden dat Rusland het schiereiland in het zuiden van Oekraïne annexeerde. © ANP / EPA

