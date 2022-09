Kremlin ontkent oorlogsmisdaden in Oekraïense regio Charkiv

Brood is duurder dan ooit, bevestigt Europees statistiek­bu­reau: gemiddeld 18% duurder dan vorig jaar

Brood is duurder dan ooit, zo bevestigt ook Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek. De prijs steeg ook sterker dan de algemene inflatie. Zo was een brood in augustus gemiddeld 18 procent duurder dan dezelfde periode vorig jaar. De algemene inflatie in Europa lag in augustus op net geen 10 procent.

