Kremlin ontkent dat Chinese president uitnodiging van Poetin heeft geweigerd voor bezoek aan Rusland

Het was de Japanse krant Yomiuri Shimbun - de grootste van de vijf nationale kranten van het land - die gisteren kopte dat Xi Jinping de uitnodiging van Poetin had geweigerd. Dat had ze uit “diplomatieke bronnen”. De reden? De vrees voor “een verhoging van de spanningen tussen China en het Westen”.

Poetin zou zijn ambtsgenoot geïnviteerd hebben tijdens een telefoongesprek op 15 juni. Xi Jinping zou echter geantwoord hebben dat dit “moeilijk” was in de nabije toekomst door de maatregelen rond het coronavirus.

Versoepelen

Volgens het Kremlin zal het bezoek wel degelijk doorgaan, maar pas als de coronabeperkingen langs Chinese kant versoepelen. Dat heeft Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov vandaag gezegd.

“Feit is dat bepaalde coronabeperkingen in China blijven bestaan en dat is normaal. We moeten daar begrip voor tonen. Poetin heeft een geldige uitnodiging om China te bezoeken en Xi Jinping heeft een geldige uitnodiging om Rusland te bezoeken. Zodra het kan, zullen de bezoeken plaatsvinden” aldus Peskov.

Olympische Spelen

De twee leiders ontmoetten elkaar voor het laatst in levende lijve op 4 februari, tijdens het bezoek van Poetin aan China naar aanleiding van de Olympische Spelen in Peking. Poetin zei toen dat de bilaterale relaties tussen de twee landen “een ongekend niveau” hadden bereikt.

Het protocol eist dat Xi Jinping eerst op bezoek gaat in Rusland, maar dat zit er dus nog niet aan te komen. De Chinese president is sinds de uitbraak van de coronapandemie eind januari 2020 niet meer in het buitenland geweest.