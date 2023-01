Kremlin ontkent conflict tussen Russisch leger en Wagner-groep: “Ze strijden allebei voor het vaderland”

Het Kremlin heeft berichten over een conflict tussen het Russische ministerie van Defensie en de private huurlingengroep Wagner van de hand gewezen. Volgens Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov is dat een verzinsel van de media.

Zowel de Russische strijdkrachten als de Wagner-troepen vechten voor het welzijn van de heimat, aldus Peskov, geciteerd door het agentschap Interfax. Rusland kent "ook haar helden die in onze strijdkrachten dienen en daar heldendaden verrichten, en ze kent ook de helden van Wagner", aldus Peskov.

Wagner-baas Jevgeni Prigozjin uitte kritiek op de Russische legerleiding, door nederlagen en mislukkingen in de oorlog tegen Oekraïne. Vrijdag ergerde hij zich nog over een mededeling van het Russische defensieministerie over de inname van de stad Soledar in de regio Donetsk. Daarin stond geen woord over Wagner, terwijl volgens Prigozjin de successen op naam van de groep staan. Later publiceerde het ministerie een nieuwe mededeling waarin de strijders van de huurlingengroep geprezen werden.

KIJK. Wagner-baas spreekt vol lof over zijn huurlingen

Jarenlang ontkende het Kremlin het bestaan van Wagner. Daarna meende Moskou dat de Russische staat niets te maken heeft met de groep. Sinds enkele maanden treedt Poetin-vertrouweling Prigozjin duidelijk in het openbaar als leider van de paramilitaire organisatie. In Russische gevangenissen rekruteert hij strijders voor de oorlog in Oekraïne.

De huurlingengroep, opgericht in 2014, is onder meer ook actief op het Afrikaanse continent. Volgens Prigozjin heeft de groep de meeste ervaringen over de wereld, handelt die zelfstandig en beschikt die over eigen gevechtsvliegtuigen, tanks en artillerie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Wagner-groep executeert ‘deserteur’ met voorhamer