Kremlin ontkent aantijgingen over sabotage Nord Stream: "dom en absurd”

Deense en Zweedse autoriteiten detecteerden drie lekken in de onderzeese pijpleidingen tussen Rusland en Duitsland, allemaal ter hoogte van het Deense eiland Bornholm, in de Baltische Zee: één in Nord Stream 2 en twee in Nord Stream 1. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sprak dinsdagavond al over een “sabotagedaad”, die de EU met de “krachtigst mogelijke reactie” zal beantwoorden.