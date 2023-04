Kremlin “niet negatief” over telefoontje tussen Chinese president en Zelensky

Het Kremlin staat niet negatief tegenover het telefoongesprek dat de Chinese en Oekraïense presidenten Xi Jinping en Volodymyr Zelensky woensdag hielden . Woordvoerder Dmitri Peskov zei desgevraagd dat Moskou "alles dat een einde zou kunnen maken aan het conflict in Oekraïne" verwelkomt.

Het was de eerste keer dat de leiders van Peking en Kiev elkaar spraken sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari vorig jaar. Xi drong tijdens het gesprek opnieuw aan op vredesonderhandelingen en een wapenstilstand. Zelensky sprak achteraf van “een lang, veelbetekenend en redelijk rationeel gesprek”.

KIJK. Zelensky over telefoon met Xi Jinping: “We blijven praten”

Rusland is naar eigen zeggen enthousiast over vredesonderhandelingen, maar voor Oekraïne zijn zulke gesprekken op dit moment onacceptabel, omdat dat vrijwel zeker zou betekenen dat het land grondgebied moet afstaan dat door de Russen is ingelijfd tijdens de oorlog. Zelensky legde eerder een eigen plan op tafel dat als absolute basisvoorwaarde voor het begin van vredesgesprekken bepaalt dat Rusland eerst zijn troepen volledig uit Oekraïne moet terugtrekken. Iets wat Moskou “absurd” noemt.

Dat Rusland het gesprek tussen Zelensky en de Chinese president niet verwerpt, neemt volgens Kremlin-woordvoerder Peskov niet weg dat Rusland vast blijft houden aan de doelen die gesteld zijn voor de 'speciale militaire operatie', zoals Moskou de oorlog in Oekraïne noemt. Eén van die doelen is de zogenoemde “demilitarisering” van Oekraïne, dat nu op grote schaal wapens en munitie van het Westen krijgt. Een ander doel is om te voorkomen dat Oekraïne lid wordt van de NAVO.

Invloed China

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft lang en vaak aangedrongen op een ontmoeting of minstens een gesprek met de Chinese president Xi Jinping, die hij ziet als iemand met grote invloed op Rusland.

In het Westen is er intussen veel kritiek op de Chinese neutraliteit in de oorlog. Dat zou namelijk in de praktijk neerkomen op steun aan Rusland. Veel wereldleiders proberen Xi al een hele tijd te bewegen om druk te zetten op Poetin om zo echt een eind te maken aan de oorlog.