Kremlin: “NAVO is de facto in oorlog met Rusland”

Franse ex-radioloog (71) krijgt 17 jaar cel wegens aanranding van patiënten

In de stad Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, is een voormalige radioloog (71) veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor de verkrachting en aanranding van een aantal patiënten. Bassam el Absi werd beschuldigd door acht vrouwen, onder wie voormalige patiënten, een medisch secretaresse en een vrouw die amper 15 jaar was op het moment van de feiten. De zeventiger werd in 2019 geschrapt uit de Orde van Artsen en is intussen gepensioneerd.