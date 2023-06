Kremlin komt met boodschap voor westerse journalisten: “Business as usual is voorbij”

Ex-man van vermiste Française valt na bijna drie maanden door de mand: “Per ongeluk gedood met jachtge­weer”

Het lichaam van Karine Esquivillon (54) is teruggevonden in een bos in de Vendée. De Franse vrouw was bijna drie maanden vermist. Haar ex-man, die tot nu toe elke betrokkenheid ontkend had, ging vorige nacht alsnog over tot bekentenissen. Michel Pialle wees ook de plek aan waar hij zijn partner gedumpt had. Volgens hem stierf Karine per ongeluk door een ongeval met zijn jachtgeweer, maar daar hechten de speurders weinig geloof aan. Diepgaand telefonieonderzoek en enkele belastende getuigenissen deden Pialle uiteindelijk de das om.