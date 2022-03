Kremlin: “Inzet kernwapens alleen bij existentiële dreiging”

LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Nieuwe onderhande­lin­gen tussen Oekraïne en Rusland in Turkije

Vandaag komen Oekraïense en Russische delegaties in Turkije bijeen voor een nieuwe onderhandelingsronde. Het Kremlin liet weten dat Rusland alleen kernwapens zal inzetten als het bestaan van het land bedreigd wordt, en niet als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De Amerikaanse president Biden zegt dan weer geen beleidswijziging van de VS te hebben aangekondigd toen hij zaterdag stelde dat de Russische president Poetin “niet aan de macht kan blijven”. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in dit liveblog.

6:06