Kremlin introduceert iPhone-verbod voor medewerkers uit vrees voor spionage

“iPhones zijn verleden tijd. Gooi ze weg of geef ze aan kinderen”, zo citeert Kommersant het Kremlin. De medewerkers krijgen naar verluidt tot 1 april de tijd om hun Amerikaanse smartphones te vervangen door een toestel van Chinese of Russische makelij.

“Veilige mobiele omgeving”

Volgens het Kremlin kunnen iPhones gemakkelijk gehackt worden en kan het Westen ze vervolgens inzetten voor spionage. Het is al langer geweten dat Rusland volledig af wil van westerse technologie en in plaats daarvan wil overschakelen naar een zogenaamde “soevereine en veilige mobiele omgeving”. De bedoeling is om van het Russische besturingssysteem ‘Aurora OS’ een dominante speler te maken.

Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov heeft het verbod nog niet bevestigd, maar benadrukte wel dat medewerkers geen enkele smartphone mogen gebruiken voor officiële taken. “Welk merk het ook is, er is geen verschil. Elke smartphone is een transparant mechanisme, ongeacht het besturingssysteem – Android of iOS. Natuurlijk worden ze niet gebruikt voor officiële doeleinden”, aldus de woordvoerder.