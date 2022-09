Kremlin geeft voor het eerst een nederlaag toe in Oekraïne en doet er alles aan om schuld van Poetin af te wentelen

Het Kremlin heeft voor de allereerste keer sinds de invasie eind februari openlijk toegegeven dat het een nederlaag geleden heeft in Oekraïne. Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) doet Moskou er nu alles aan om Poetin vrij te pleiten van enige verantwoordelijkheid en de schuld af te wentelen op anderen.

Oekraïne slaagde er vorige week in om de Russische troepen te verdrijven uit de regio rond Charkiv in het noordoosten. In totaal gaat het om een terreinwinst van meer dan 6.000 vierkante kilometer.

Het Kremlin gaf nog nooit eerder toe dat het een nederlaag moest incasseren in Oekraïne, ook niet toen Russische troepen zich begin april terugtrokken uit de regio rond Kiev en eind juni het strategisch belangrijke Slangeneiland opgaven. In het eerste geval klonk het dat Rusland de ‘bevrijding van de Donbas’ voorrang wilde geven en bij het verlaten van Slangeneiland dat het om “een teken van goede wil” ging.

Verlies

Dat er nu toch wordt erkend dat er een verlies geleden is, maakt volgens het ISW deel uit van een tactiek om de kritiek op de mislukking af ​​te wenden van de Russische president Vladimir Poetin, richting het Russische ministerie van Defensie en de legerleiding. Onder meer op de Russische staatstelevisie werd de Russische strategie de afgelopen dagen voor het eerst openlijk in vraag gesteld. En ook in de eerste plenaire zitting van de herfst in de Staatsdoema werd bezorgdheid geuit over de precaire toestand aan het front.

“Het Kremlin probeert Poetin vrij te pleiten van enige verantwoordelijkheid en wijdt het verlies van bijna de hele regio rond Charkiv aan slecht geïnformeerde militaire adviseurs in zijn directe omgeving”, aldus het ISW.

Bogdan Bezpalko van de presidentiële adviesraad voor interetnische relaties kwam fors uit de hoek en wees met een beschuldigende vinger naar de militairen die de opmars van Oekraïense troepen in Charkiv gemist hadden, evenals de vele waarschuwingen op berichtendienst Telegram dat er een tegenoffensief op handen was. Hij zei dat “al hun afgehakte hoofden op het bureau van Poetin moesten liggen”.

Gisteren raakte bekend dat het Kremlin een geplande ontmoeting tussen Poetin en functionarissen van het ministerie van Defensie meteen na de terugtrekking van de troepen uit Charkiv uitgesteld had. “Dat versterkt nog het gevoel dat er onenigheid is tussen het Kremlin en het Russische ministerie van Defensie.”

Bombarderen

Tegelijk lijkt het Kremlin de invloedrijke militaire bloggers naar de mond te praten, die al langer aandacht vragen voor de problemen van de Russische troepen aan het front. Ook de bloggers leggen de schuld bij het ministerie van Defensie en het militaire commando. Zorgwekkend is dat ze oproepen om belangrijke burgerinfrastructuur en aanvoerroutes te bombarderen, iets wat ook openlijk te horen is op staatsmedia. Het Kremlin zou daar oren naar hebben. Tot nu toe beweerde Moskou dat het geen burgerdoelen aanviel.

Dat de impact van de Russische nederlaag niet onderschat mag worden, blijkt ook uit de paniek die ontstaan is in de door de Russen bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense militaire inlichtingendienst hebben de Russische autoriteiten in de Krim familieleden aangespoord om naar Rusland te vluchten. Het personeel van de Russische geheime dienst FSB zou zijn huizen op de Krim verkopen en in allerijl familieleden evacueren.

