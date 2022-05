Kremlin geeft plots toe: grootste deel politieke elite in Rusland werd in het ongewisse gehouden over inval in Oekraïne

Aanleiding voor de verklaring van Dmitry Peskov was de verslaggeving van Bellingcat, een netwerk van burger-onderzoeksjournalistiek dat gespecialiseerd is in factchecken en Open Source Intelligence (het verzamelen en analyseren van gegevens die verkregen zijn uit openbaar beschikbare bronnen). Die zou geschreven hebben dat zelfs de dichtste getrouwen van Poetin niet over nauwkeurige informatie beschikten over de start van de “speciale militaire operatie” in Oekraïne (iets wat Bellingcat zelf overigens ontkent gepubliceerd te hebben).