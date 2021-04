Kremlin dreigt met militair ingrijpen in oosten van Oekraïne

Forensisch patholoog getuigt in proces over dood George Floyd: “Dit was geen plots overlijden”

18:43 In de Amerikaanse stad Minneapolis is vandaag de tiende dag van het proces tegen Derek Chauvin gestart. Chauvin, een ex-politieagent, wordt aangeklaagd voor de moord op George Floyd. Die zwarte man overleed nadat Chauvin tijdens zijn arrestatie negen minuten lang een knie in zijn nek drukte.