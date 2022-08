Kremlin-criticus Navalny voor derde keer in isoleercel geplaatst in maand tijd

Rusland opende al 3.500 strafzaken tegen burgers die kritiek uitten op oorlog in Oekraïne

Rechtbanken in Rusland zouden sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in totaal al 3.500 strafzaken hebben geopend tegen burgers die verdacht worden van “het in diskrediet brengen van het Russische leger”. Dat laat de Russische advocaat en mensenrechtenactivist Pavel Chikov weten via Telegram. Volgens Chikov zijn de verdachten ook in bijna alle zaken schuldig bevonden.

