Kremlin-criticus Navalny na vonnis van 19 jaar extra cel: “Blijf je verzetten tegen Poetin”

Navalny werd schuldig bevonden aan het oprichten en financieren van een extremistische organisatie en activiteiten. Die aanklacht ontkent hij. De criticus zit al in de cel voor de schending van zijn voorwaardelijke vrijlating, fraude en minachting van de rechtbank. Buiten Rusland worden de zaken tegen Navalny over het algemeen gezien als politiek gemotiveerde schijnprocessen.

Navalny, die in 2020 ternauwernood een vergiftiging overleefde, zit sinds hij gevangen werd genomen in 2021, achter gesloten deuren in de afgelegen strafkolonie IK-6 in Melechovo, zo’n 250 kilometer ten oosten van Moskou.

In datzelfde gevangenisgebouw vond vandaag zijn rechtszaak plaats. Een ruimte werd er omgetoverd tot geïmproviseerde rechtszaal. Het proces vond achter gesloten deuren plaats. Navaly stond terecht voor het oprichten van een “extremistische groep” en nog zes andere gerelateerde aanklachten en riskeerde in totaal twintig jaar bijkomende celstraf. Zijn anticorruptieorganisatie FBK werd door de Russische autoriteiten in 2021 al in de ban gedaan wegens “extremisme”.

De rechter bepaalde naast de negentien jaar celstraf ook dat Navalny de bijkomende straf eveneens moet uitzitten in een nog strengere strafkolonie, die normaal is voorbehouden voor de gevaarlijkste gedetineerden en gevangenen die tot levenslang werden veroordeeld. Dat was ook de eis van de openbare aanklagers.

Reactie Navalny

“Negentien jaar in een maximaal beveiligde strafkolonie. Het aantal jaren doet er niet toe. Ik begrijp heel goed dat ik, zoals veel politieke gevangenen, levenslang heb”, schrijft Navalny in een bericht dat door zijn team op zijn Facebookpagina werd geplaatst.

De Kremlin-criticus noemt het aantal jaren dat hij naar de cel moet een “getal om mensen bang te maken”. “Jij, niet ik, wordt bang gemaakt en beroofd van de wil om je te verzetten. Jullie worden gedwongen om jullie Rusland zonder slag of stoot over te geven aan een bende verraders, dieven en schurken die de macht hebben gegrepen. Poetin mag zijn doel niet bereiken. Verlies niet de wil om je te verzetten.”

Poetin vreest niets meer dan diegenen die zich verzetten tegen oorlog en corruptie en de democratie verdedigen, zelfs vanuit een gevangenis. Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock

Verontwaardiging in het westen

Vanuit het westen lopen de verontwaardigde reacties binnen op de nieuwe veroordeling van Navalny. Zowel de Europese Unie als de Verenigde Naties hekelen het schijnproces en eisen de onmiddellijke vrijlating van de veroordeelde.

Na een “gemanipuleerd proces” is “dit willekeurige vonnis een reactie op zijn moed om het regime in het Kremlin te bekritiseren”, schreef Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, op X, het vroegere Twitter. “De EU veroordeelt in de sterkste bewoordingen zijn politiek gemotiveerde arrestatie, proces en veroordeling”, voegde het hoofd diplomatie van de EU, Josep Borrell, er in een verklaring aan toe.

De Verenigde Naties vragen “de onmiddellijke vrijlating” van Navalny. “Dit vonnis wekt nieuwe bezorgdheid over gerechtelijke intimidatie en het gebruik van rechtssystemen voor politieke doeleinden in Rusland”, stelt de Hoge Commissaris voor Mensenrechten, Volker Türk, in een persbericht aan de kaak.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock noemt de veroordeling “een flagrante onrechtvaardigheid”. “Poetin vreest niets meer dan diegenen die zich verzetten tegen oorlog en corruptie en de democratie verdedigen, zelfs vanuit een gevangeniscel. Hij zal kritische stemmen niet het zwijgen opleggen”, schreef ze op X.

Ook Parijs heeft “in de sterkst mogelijke bewoordingen” het vonnis van Navalny veroordeeld. “We roepen de Russische autoriteiten nogmaals op om de heer Navalny onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten, samen met alle politieke gevangenen”, aldus een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Verenigde Staten spreken van “een onjuiste conclusie van een onjuist proces”. “Het gaat om ongegronde beschuldigingen van zogezegd extremisme”, aldus een woordvoerder van het Witte Huis.

KIJK. Aanhangers van Navalny plaatsten eerder dit jaar een replica van zijn cel in Berlijn

De zaak wordt officieel behandeld door een rechtbank in Moskou. Dat betekent dat Navalny vandaag naar de Russische hoofdstad overgebracht had moeten worden. Maar zijn reis naar de rechtbank zou voor media-aandacht gezorgd hebben – iets wat de Russische autoriteiten waarschijnlijk liever meden. Dat is vermoedelijk de reden waarom het proces op afstand plaatsvond, in de gevangenis zelf.

Navalny zou nog meer beschuldigingen kunnen krijgen. De onderzoekers zouden hem verteld hebben dat hij waarschijnlijk ook aangeklaagd zal worden voor terrorisme. Dat zou Navalny een celstraf van nog eens tien jaar kunnen opleveren.

De Kremlin-criticus zit momenteel al een straf uit van negen jaar wegens “fraude” en “minachting van de rechtbank”, die werd opgelegd nadat hij begin 2021 naar Rusland was teruggekeerd. De Kremlincriticus, die in 2020 ternauwernood een vergiftiging overleefde, doet alle rechtszaken tegen hem af als politiek gemotiveerd. Ook internationaal wordt de 47-jarige politicus gezien als een politieke gevangene.

Volledig scherm Een foto van Navalny die de rechtszaal komt binnengewandeld. © REUTERS

Volledig scherm Aleksej Navalny, tweede van links, is te zien op een tv-scherm tussen zijn advocaten. © AP