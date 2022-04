Kremlin-criticus Navalny: “Beulen van Poetin hebben man vermoord omdat hij zelfde familienaam had als ik”

6 doden na drievoudi­ge explosie in jongens­school Kaboel

In een jongensschool in de Afghaanse hoofdstad Kaboel hebben zich dinsdag drie explosies voorgedaan, zo heeft de politie bekendgemaakt. Zes mensen werden gedood en elf gewond. De jongensschool is gelegen in een wijk van Kaboel die grotendeels bevolkt wordt door mensen van de sjiitische Hazara-minderheid.

10:53