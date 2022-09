Kremlin bevestigt dat Poetin annexatie bezette gebieden vrijdag zal aankondigen, pro-Russische leiders in Moskou voor ontmoeting met president

Zeven gewonden nadat raketten inslaan in Groene Zone van Bagdad

In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn woensdag zeven mensen gewond geraakt nadat drie raketten waren ingeslagen in de “Groene Zone”, de buurt waarin zich overheidsgebouwen en westerse ambassades bevinden. In het parlement vond op het moment van de aanvallen een hoorzitting plaats, melden de veiligheidsdiensten in een persbericht.

