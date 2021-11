Kremlin belooft dat gas zal blijven stromen naar Europa, ondanks dreigement Wit-Rusland

Robin Ramaekers opgepakt door politie aan grens tussen Polen en Wit-Rus­land

De vluchtelingencrisis op de grens tussen Polen en Wit-Rusland wordt almaar erger. Duizenden migranten mogen Polen niet in, maar ze kunnen ook niet terug. De politie in Polen heeft alle wegen naar de grens afgesloten, ook voor hulpverlening en journalisten. Zo getuigt ook VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers die op 3 kilometer van de grens verslag kon doen. Maar net nadat hij zijn statement had opgenomen, werd hij opgepakt door de Poolse politie en moest hij mee naar het politiekantoor. “We waren blijkbaar te dicht bij de grens gekomen, we zijn niet gearresteerd maar krijgen wel een stevige boete.”

11 november