Kredietbeoordelaar Moody’s bezorgd over onzeker Brits beleid

Terugkeer Boris Johnson naar Downing Street 10 wordt met uur waarschijn­lij­ker na vertrek brokkenpi­loot Liz Truss

Na het kortste premierschap in de geschiedenis van de Britse politiek, gooit Liz Truss de handdoek in de ring. Al voor haar vertrek smeekten Britse conservatieve opiniemakers om de terugkeer van Boris Johnson. Met het uur wordt dat scenario nu waarschijnlijker, want steeds meer conservatieve parlementsleden steunen Johnson. Al maakt voormalig financiënminister Rishi Sunak ook veel kans. Wie zal het worden? Verenigd Koninkrijk-kenner Harry De Paepe legt uit.

21 oktober