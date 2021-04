Kranten beschuldigen zoon (20) Beppe Grillo van groepsverkrachting, woedende komiek schreeuwt onschuld uit

ITALIËEén van de zonen van Beppe Grillo, de oprichter van de populistische Vijfsterrenbeweging, wordt in Italiaanse media ervan beschuldigd deel te hebben genomen aan een groepsverkrachting in 2019. De bloggende komiek beweert al tierend in een inmiddels virale video dat zijn zoon Ciro (20) onschuldig is. Noch Ciro, noch zijn drie vrienden, zijn vooralsnog aangeklaagd.

Grillo’s Movimento Cinque Stelle (M5s) werd drie jaar geleden bij de parlementsverkiezingen van maart 2018 verrassend de grootste partij en vormde met de extreemrechtse Lega de regering waarbij het premierschap naar de partijloze Giuseppe Conte ging. Grillo was toen al voorzitter af en had het stokje doorgegeven aan Liugi Di Maio. De M5s zit ook in de huidige Italiaanse regering die in februari 2021 aantrad, onder leiding van de eveneens partijloze ex-bankier Mario Draghi.

Lees ook PREMIUM Finito voor Beppe Grillo in Italiaanse politiek

Grillo (72), nog steeds actief als vlogger, haalde maandag in een video getiteld ‘Journalisten of Rechters?’ uit naar de media voor hun berichtgeving over de zaak. “Mijn zoon staat in alle kranten als een groepsverkrachter. Ik wil een verklaring waarom deze groepsverkrachters, waaronder mijn zoon, niet zijn gearresteerd!”.

Ciro Grillo zou in de zomer van 2019 samen met drie kompanen een 19-jarig meisje hebben verkracht tijdens een vakantie in Porto Cervo op Sardinië. Hoewel de jongemannen hun onschuld uitschreeuwen is het Italiaans Openbaar Ministerie van mening dat er geen sprake was van seks met wederzijdse instemming, aldus de kranten. Volgens lokale media zit het onderzoek in een voorbereidende fase en zouden de vier in de komende dagen officieel worden aangeklaagd.

Kitesurfen

Vader Grillo wacht dit niet af. “De wet zegt dat verkrachters ofwel worden opgepakt of huisarrest krijgen. Waarom zijn ze al twee jaar vrij dan? Waarom vlogen ze niet meteen de cel in, zodat ik ze een schop onder hun kont kon geven?”, klinkt het boos. “Wel, omdat u hebt ingezien dat er geen verkrachting heeft plaatsgevonden. Iemand die ‘s ochtends verkracht wordt, gaat ‘s middags niet mee kitesurfen.” De komiek laakt ook dat het meisje in kwestie pas acht dagen later een klacht indiende.

Zowel Grillo in de video, als zijn echtgenote Parvin Tadjik later op sociale media, laten verstaan dat videobeelden op een smartphone voorafgaand de feiten de onschuld van hun zoon laten zien. Volgens de ouders komt daar duidelijk naar voren dat er wel degelijk toestemming is. “De groep lacht, de 19-jarigen staan in hun ondergoed en amuseren zich. Het zijn vier idioten, geen verkrachters.”

“Als jullie mijn zoon, die niets gedaan heeft, willen arresteren, wel gooi mij dan maar ook in de gevangenis!”, besluit Grillo zijn betoog.

“Weerzinwekkend”

De familie van het meisje heeft in een verklaring vandaag duidelijk gemaakt Grillo’s video “weerzinwekkend” te vinden, omdat hij de schuld bij het meisje legt. Een zelfde geluid is te horen bij Grillo’s politieke tegenstanders. Zij laken ook het voorlopige stilzwijgen van de M5s over de zaak.