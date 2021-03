Krachtige naschokken daags na zware aardbevingen in Nieuw-Zeeland

Gevangenis moet 600 sloten veranderen door één Whats­App-fo­to

5 maart Een stagiair van de gevangenis van Heidering nabij Berlijn was blijkbaar zo blij met zijn nieuwe werkplaats dat hij trots via WhatsApp een foto stuurde naar zijn vrienden. Op het beeld was de jongeman zelf te zien mét - eveneens duidelijk in beeld - de generale hoofdsleutel (loper) in zijn handen. Het bleek niet meteen zijn beste ingeving te zijn. Alle 600 sloten in de gevangenis moesten daarop uit voorzorg meteen worden vervangen. Kostprijs: 50.000 euro.