Krachtige aardbeving treft Japanse provincie Fukushima: naschok van beving in 2011

De zeebeving had een kracht van 7,3 - in plaats van 7,1 zoals eerder aangegeven - en deed zich voor om 15.08 uur Belgische tijd. De schok was te voelen tot in de hoofdstad Tokio. Volgens het nationale meteorologisch instituut ging het om een naschok van de verwoestende aardbeving die bijna tien jaar geleden de regio trof. Die schok veroorzaakte toen op 11 maart 2011 een enorme tsunami. Zo’n 18.500 mensen lieten bij die ramp het leven en in de atoomfabriek Fukushima Daiichi kwam het tot een meltdown.