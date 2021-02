Krachtige aardbeving treft Japanse provincie Fukushima: miljoenen mensen zonder stroom

Geëvacueer­de gemeente nabij kerncentra­le Fukushima na negen jaar opnieuw toeganke­lijk

5 maart Na negen jaar is een gemeente in de buurt van de Japanse kerncentrale van Fukushima opnieuw deels toegankelijk. Alle 7.000 inwoners van Futaba moesten na de verwoestende onderzeese aardbeving op 11 maart 2011 en de daaropvolgende kernramp in allerijl vertrekken.