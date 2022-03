Kraamafdeling met tientallen baby’s verhuist naar schuilkelder wegens aanvallen op Charkov

Campagne op sociale media herenigt jongetje (5) met teddybeer die hij duizend kilometer van huis verloor

Dat de zoektocht naar zijn teddybeer viraal zou gaan op sociale media, had de 5-jarige Ezekiel Burnett uit de Amerikaanse staat Texas waarschijnlijk niet verwacht. Het jongetje verloor zijn knuffelvriend in een luchthaven nadat hij de beer zo hoog in de lucht had gegooid, dat die vast kwam te zitten in de daksparren. De jongen was er dan ook van overtuigd dat hij zijn pluchen beer, een cadeau dat hij bij zijn geboorte had gekregen, nooit meer zou terugzien.

