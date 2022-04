Koude Oorlog 2.0: “Komende jaren opnieuw kazernes aan de grens met Rusland”

Von der Leyen bezoekt Boetsja: “De menselijk­heid is hier verbrij­zeld”

Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen en de chef van de Europese diplomatie Josep Borrell hebben Boetsja bezocht, de voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev waar na de terugtrekking van de Russische troepen tientallen dode burgers werden aangetroffen op straat of in massagraven. “Hier in Boetsja is de menselijkheid verbrijzeld”, sprak Von der Leyen.

8 april