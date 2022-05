Kosovo wil toetreden tot Raad van Europa, maar Servië belooft "strijd"

Spanje kondigt als eerste land in Europa menstrua­tie­ver­lof aan

De Spaanse regering staat op het punt om een nieuwe wet goed te keuren die vrouwen het recht geeft om elke maand minstens drie dagen ziekteverlof te nemen als ze last hebben van pijnlijke maandstonden. De maatregel maakt deel uit van een uitgebreid wetsvoorstel over reproductiegezondheid en abortusrechten. De Spaanse minister van Gelijke Kansen Irene Montero (van de radicaal-linkse partij Podemos) legt de wet volgende week dinsdag voor aan de ministerraad. “Het is belangrijk om te verduidelijken wat een pijnlijke menstruatie is. We hebben het niet over een licht ongemak, maar over ernstige symptomen”, klinkt het.

17:16