Kosovo sluit belangrijkste grensovergang met Servië, Rusland ontkent dat het chaos wil creëren

Kosovo heeft woensdag de belangrijkste grensovergang naar Servië gesloten, nabij de Kosovaarse stad Podujevo. Eerder hadden Serviërs de toegang aan de Servische kant van de grens geblokkeerd. Volgens de media in Belgrado zijn nabij het Servische plaatsje Merdare vrachtwagens dwars over de straat geplaatst die naar de grensovergang leidt. Rusland steunt het Servische beleid. Maar het Kremlin ontkent dat het Belgrado opstookt om de spanningen verder op te laten lopen, zoals een Kosovaarse minister claimt.

Twee grensovergangen tussen Kosovo en Servië zijn al bijna drie weken geblokkeerd. In het noorden van Kosovo hadden Servische militanten blokkades opgericht aan de straten naar de overgangen Brnjak en Jarinje.

Daarmee protesteren ze tegen de arrestatie van een voormalige politieofficier in Kosovo. Die man wordt ervan verdacht aanvallen op functionarissen van de verkiezingscommissie te hebben gelanceerd. De militanten krijgen steun van de regering in Belgrado.

Servië is nog steeds niet bereid de staat Kosovo, die sinds 2008 zijn onafhankelijkheid heeft uitgeroepen, te erkennen. In Kosovo leven zowat 120.000 Serviërs op een totaal van 1,8 miljoen mensen, van wie de meerderheid Albanezen.

De spanningen in het noorden van Kosovo, waar meer dan een derde van de 120.000 Serviërs van Kosovo woont, lopen op sinds Pristina aangekondigd heeft verkiezingen te willen organiseren in gemeenten met een Servische meerderheid, nadat alle Servische verkozenen en de politie in het gebied ontslag hadden genomen. De Kosovaarse autoriteiten hebben de verkiezingen uiteindelijk uitgesteld tot april.

Welke rol speelt Rusland?

Pristina denkt dat Servië opzettelijk de stabiliteit in de grensregio op het spel zet. Belgrado heeft inmiddels het leger in de hoogste staat van paraatheid gebracht en bereidt zich voor op verdere escalatie. Volgens Kosovo werkt Servië samen met Rusland om meer chaos te creëren, niet alleen in dat land maar op de hele Balkan.

Het Kremlin noemt die beschuldigingen onjuist en zegt dat het verkeerd is “om te zoeken naar een Russische vernietigende invloed”. “Servië is een soeverein land en natuurlijk beschermt het de rechten van Serviërs die dichtbij wonen onder zulke moeilijke omstandigheden, en natuurlijk reageert het fel als die rechten geschonden worden.”

NAVO-missie roept op tot dialoog

De NAVO-missie in Kosovo heeft woensdag ook nog eens opgeroepen tot een dialoog tussen beide partijen om de spanningen af te laten nemen. De NAVO greep in tijdens de oorlog in 1998-1999. Ze bombardeerde het toenmalige Joegoslavië en dwong zo de Joegoslavische troepen zich terug te trekken. De meeste Serviërs die toen in Kosovo woonden werden verdreven. Sindsdien is de NAVO-missie aanwezig om de vrede te bewaren.