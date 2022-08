Kosovo moet dan toch stroom afschakelen: stroomafschakelingen van twee uur

INTERVIEW. Bekende Nederland­se analist over energiecri­sis: “Waarom draait Europa niet zélf de kraan vanuit Rusland dicht?”

We moeten er in Europa serieus over nadenken om zélf de gaskraan vanuit Rusland dicht te draaien. Het risico voor ons is niet zozeer dat er geen gas meer uit de kraan komt, maar dat de prijs zó hoog is dat er grote economische gevolgen zijn. Dat zegt de Nederlandse energie-analist Jilles van den Beukel (63). “Nu doen we vooral onszelf pijn en gebruikt Poetin gas om verdeeldheid te zaaien in Europa.”

1 augustus