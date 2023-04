Kosovaren hebben binnenkort geen visum meer nodig voor kort verblijf in EU

Ex-Wagnersol­da­ten leggen huivering­wek­ken­de bekentenis­sen af: “Zeker meer dan twintig kinderen en tieners doodgescho­ten”

Twee voormalige soldaten van het beruchte Russische huurleger Wagner hebben in een interview met de Russische mensenrechtenorganisatie Gulagu.net toegegeven dat ze in Oekraïne gruwelijke oorlogsmisdaden hebben gepleegd. “Ik schoot een 5-jarig meisje in het hoofd”, getuigt één van hen. De militairen kregen de orders naar eigen zeggen van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin, die hen beval om alle Oekraïners “uit te roeien”.