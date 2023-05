Kort na ingaan wapenstilstand nog steeds luchtaanvallen in Soedan

Verenigde Naties vragen strijdende partijen om humanitai­re hulp in Soedan toe te laten

Ook woensdag, op de 26e dag van de gevechten tussen het Soedanese leger en de paramilitairen, weerklinken luide explosies in Khartoem. Intussen is er geen enkele vooruitgang in de gesprekken tussen de strijdende partijen, en ook nog geen beslissing over de doorgang voor humanitaire hulporganisaties om duizenden mensen te evacueren.