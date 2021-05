Kort lontje en geobsedeerd door details: zo is het leven in het Witte Huis onder president Biden

Hij ziet eruit als een vriendelijke grootvader, gedecideerd en met een immer brede smile. Maar achter de schermen zou de Amerikaanse president Joe Biden (78) ook een heel andere kant hebben. Dat ontdekte de krant The New York Times , die met tientallen huidige en voormalige medewerkers sprak. Zij omschrijven Biden als iemand die geobsedeerd is door details, waardoor beslissingen soms erg lang op zich laten wachten. En een man met een kort lontje.

Voor Biden een beslissing neemt, overlegt hij soms dagen- of wekenlang met medewerkers en adviseurs. Volgens Nationaal Veiligheidsadviseur Jake Sullivan is zijn mantra: ‘Je kan me nooit te veel details geven’.

Voor de mensen met wie hij samenwerkt, blijkt het geen pretje te zijn. Want zij worden overstelpt met de ene onverwachte vraag na de andere, over de meest obscure kanten van een onderwerp. Wie niet duidelijk en ter zake kan antwoorden, riskeert “een uitbarsting van frustratie, doorspekt met gevloek” volgens The New York Times. Iets wat niet zelden gebeurt. “Hij ontploft regelmatig”, klinkt het ook. Biden zou er onder meer niet voor terugdeinzen om de telefoon dicht te gooien als hij het gevoel heeft dat iemand zijn tijd verspilt.

Grote dingen

Door zijn hang naar detail, zou de president volgens zijn medewerkers soms het overzicht verliezen en er vaak lang over doen om tot een beslissing te komen. Soms tot ongenoegen van zowel vriend als vijand. Voorbeeld daarvan was zijn beslissing rond het al dan niet toelaten van meer vluchtelingen in de Verenigde Staten. Die beslissing stelde hij meermaals uit. Dat uitstelgedrag is potentieel een groot probleem, omdat hij bij de tussentijdse verkiezingen volgend jaar wel eens zijn nipte meerderheid in het Congres zou kunnen kwijtraken. Als hij dus grote dingen wil verwezenlijken, doet hij het best zo snel mogelijk.

Maar volgens zijn medewerkers slaagt Biden er maar niet in om sneller te gaan. Ze lassen tussen zijn afspraken zelfs standaard een pauze in van een kwartier, omdat ze weten dat alles toch uitloopt. Soms zit hij ‘s avonds om 22.30 uur of 23 uur nog te bellen met zijn meest intieme adviseurs, voor net die andere invalshoek.

Hij is dan al van ‘s morgens om 9.30 uur bezig. Dat is het moment dat hij in het Oval Office arriveert voor zijn eerste afspraken. Hij heeft dan al gesport en - vaak samen met zijn honden - de korte wandeling gemaakt van zijn residentie in het Witte Huis naar de West Wing.

Kleinkinderen

In het Witte Huis zelf wordt hij omringd door een hechte cirkel van familieleden, vrienden en adviseurs. Naast de first lady Jill Biden, zijn ook zijn kleinkinderen regelmatig aanwezig. Zij worden omschreven als “het centrum van de wereld van het presidentskoppel” en blijven vaak slapen. Ze laten hun grootvader dan kennismaken met apps en sociale media zoals TikTok. Als ze er niet zijn, belt hij hen ‘s avonds vaak.

Wat hij níét doet? Urenlang naar de televisie kijken, zoals zijn voorganger Donald Trump. De televisie die Trump liet installeren in de eetkamer naast het Oval Office, staat overdag nog zelden of nooit aan.

Tegen 19 uur keert Biden dan terug naar de residentie in het Witte Huis voor het avondeten met zijn vrouw. Hij eet graag pasta met tomatensaus, de first lady verkiest gegrilde kip of vis. Biden zou volgens een voormalige cateraar alcohol mijden, terwijl de first lady “een wijnliefhebber van de eerste categorie” is.

Häagen-Dazs

Toen hij nog vicepresident was, moest er in de keuken van Biden overigens altijd vanille-ijs met stukjes chocolade van Häagen-Dazs aanwezig zijn, ontbijtgranen van Special K, een tros rode druiven, gesneden kaas, zes eieren, gesneden brood, een tomaat uit de tuin en minstens twee appels. Zijn lievelingsdrank: Gatorade met sinaasappelsmaak. Op events mochten nooit bladgroenten geserveerd worden, omdat Biden bang was dat hij gefotografeerd zou worden met iets tussen zijn tanden.

