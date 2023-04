Koreaanse boeren protesteren tegen mogelijk verbod op hondenvlees

In Zuid-Korea kwamen dinsdag ongeveer vijftig hondenboeren bijeen om de first lady van het land te bekritiseren. Het tumult ontstond na haar opmerking die verwees naar een mogelijk verbod op de consumptie van hondenvlees.

De boeren verzamelden zich bij het kantoor van president Yoon Suk Yeol om te protesteren tegen opmerkingen van zijn vrouw, Kim Keon Hee, tijdens een privélunch met dierenrechtenactivisten eerder in april. Lokale media meldden dat Kim de activisten vertelde dat ze zich zou inspannen om een einde te maken aan de consumptie van hondenvlees tijdens Yoon’s termijn, die eindigt in 2027.

Hierop reageerden de hondenboeren dat Kim niet het recht heeft een dergelijke belofte te doen omdat ze geen regeringsambtenaar is. Ze beschuldigden haar ook van het ondermijnen van hun recht op levensonderhoud en geluk.

Jo Hee Kyung, die aan het hoofd staat van de Korean Animal Welfare Association, zei dat de opmerkingen van Kim in de media grotendeels uit hun verband waren gerukt. Jo zei dat Kim niet over beleid sprak, maar eerder haar persoonlijke hoop uitsprak op het einde van de consumptie van hondenvlees.

Eeuwenoude praktijk

Het eten van honden is een eeuwenoude Koreaanse praktijk, maar er komt steeds meer debat rond het onderwerp in Zuid-Korea. Dierenrechtencampagnes hebben de publieke opinie beïnvloed waardoor het eten van hondenvlees bij de meeste jongeren als not done wordt aanschouwd.

De boeren eisen dat de autoriteiten met meer concrete compensatiemaatregelen komen of hen toestaan hun bedrijf nog zo’n 15-20 jaar in stand te houden totdat de ouderen, die de belangrijkste bron van vraag naar het vlees zijn, sterven.

Dierenliefhebbers

Kim en Yoon staan bekend als dierenliefhebbers. Ze hebben zes honden en vijf katten. Jo zei dat Kim al lang geïnteresseerd was in dierenrechtenbewegingen, zelfs voordat Yoon in 2022 president werd.

Hondenvlees is niet wettelijk beschermd of expliciet verboden in Zuid-Korea. Tijdens de verkiezingscampagne zei Yoon dat hij persoonlijk tegen de consumptie van hondenvlees was, maar dat voor het formuleren van een verbodsbeleid een publieke consensus nodig is.

Jaarlijks worden in Zuid-Korea ongeveer 1 miljoen honden geslacht voor voedsel, een daling ten opzichte van de meer dan 3 miljoen van 10-20 jaar geleden, aldus Ju.