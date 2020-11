Kopstuk Nederlandse partij Forum voor Democratie schrijft vlammende brief over afgetreden voorzitter Baudet: “Hij maakte in één weekend de partij kapot”

Essen (Duitsland) Twee coronapa­tiën­ten uit hun lijden verlost in Duits ziekenhuis, anesthe­sist (44) in de cel voor doodslag

17:47 De politie heeft een anesthesist van de universiteitskliniek in de Duitse stad Essen opgepakt op verdenking van doodslag. De dokter zou de hand hebben gehad in de dood van twee coronapatiënten. Een van hen was een 47-jarige Nederlander uit Rotterdam. Het andere slachtoffer betreft een 50-jarige Duitser. Narcosearts Andreas B. (44) wilde naar eigen zeggen een einde maken aan het verdere lijden van de patiënten en hun familieleden. Actieve euthanasie is in Duitsland verboden.