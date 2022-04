Koppel vindt 60 jaar oude fastfoodmaaltijd terug in muur tijdens renovatie

Een koppel uit de Amerikaanse staat Illinois was bezig met een renovatie toen het stel een zak met frietjes van McDonald’s in de muur ontdekte. De zak zou er ruim zestig jaar geleden zijn verstopt.

Verbouwingen van oude panden zorgen weleens voor bijzondere ontdekkingen. Dat is ook zo bij Rob en Grace Jones uit Crystal Lake, ten noorden van Chicago. “Rob was in de badkamer om een toiletpapierhouder aan de muur te verwijderen”, vertelt Grace. “In een gat in de muur zag hij een oude handdoek, waarin iets was gewikkeld. Onmiddellijk dachten we aan een onopgeloste moordzaak.”

“We keken elkaar aan en vroegen ons luidop af of we niet onmiddellijk de politie zouden bellen. We dachten écht dat we bewijsmateriaal van een moord hadden ontdekt”, aldus Grace. Het bleek om iets helemaal anders te gaan. “We waren opgelucht toen we het McDonald’s-papiertje zagen.” Het koppel vond in de handdoek een zak frietjes van McDonald’s en twee lege hamburgerverpakkingen.

Opvallend, de frietjes waren zelfs nog in vrij herkenbare staat. “We zagen de frieten en vonden het echt onwerkelijk”, luidt het. “Hoe is het in godsnaam mogelijk dat ze in zo’n zak nog zo goed bewaard zijn gebleven.”

De frietjes zijn redelijk goed bewaard gebleven.

Onderzoek

Het huis waar de familie Jones woont, is gebouwd in 1959. In hetzelfde jaar was er een filiaal van McDonald’s in Crystal Lake geopend, zo blijkt uit navraag bij de Chamber of Commerce. Op de verpakking is mascotte Speedee te zien, de voorganger van clown Ronald McDonald. In de jaren vijftig gebruikte McDonald’s Speedee als mascotte om de snelle service van de fastfoodketen te promoten.

Wat het koppel met de vondst zal doen, is nog een vraagteken. “We gaan het misschien verkopen, maar het gewoon bijhouden is ook nog een optie”, besluit het echtpaar.

