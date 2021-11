Koppel ter dood veroordeeld wegens overspel in Iran

Iran zegt kaping van olietanker door Amerikaan­se marine te hebben verijdeld

Iran heeft naar eigen zeggen voorkomen dat de Amerikaanse marine de lading van "een gigantische olietanker" in beslag heeft genomen in de Golf van Oman. Het was volgens Iraanse media een mislukte poging tot piraterij uitgevoerd door de marine van de Verenigde Staten. Die heeft in Bahrein te kennen gegeven berichten over het incident te hebben ontvangen, maar er nog geen informatie over te kunnen geven.

