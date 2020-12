Koppel in cel na dodelijke duiveluitdrijving op 4-jarig buurmeisje

Naaktmodel Marisa Papen riskeert 7 jaar cel na fotoshoot in Turkije

23 december Het Limburgse naaktmodel Marisa Papen (28) riskeert tot zeven jaar gevangenis in Turkije. Dat blijkt volgens Turkse media uit een aanklacht die is ingediend bij de rechtbank. In 2018 liet de Limburgse zich naakt fotograferen in de Hagia Sofia moskee in Istanboel. Ze poseerde ook naakt op een Turkse vlag. “Een vernedering van de soevereiniteit van de staat”, klinkt het.